Рубіо пояснив, чому США поки не планують масштабної військової операції в Ірані

Державний секретар Марко Рубіо повідомив союзникам із країн G7, що економічні санкції та морська блокада з боку США діють настільки ефективно, що президенту Дональду Трампу немає потреби проводити масштабні бойові операції в Ірані.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами у Парижі 10 листопада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Держсекретар заявив, що економічний тиск на Іран з кожним днем зростає. Він наголосив, що немає потреби проводити масштабні бойові операції в Ірані.

"Економічний тиск, який зараз чиниться на Іран, є надзвичайним і посилюється. Він зростає з кожним днем", – сказав він.

За словами Рубіо, Трамп також отримав інформацію від регіональних союзників на Близькому Сході, яка підтверджує цю оцінку.

Зазначимо, раніше президент США заявив, що планує на даний час утриматися від нових військових ударів по Ірану після звернень країн регіону, зокрема прем’єр-міністра Катару під час переговорів у Білому домі.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в п’ятницю, 6 листопада, американські збройні сили здійснили нові обмежені удари по Ірану, націлені на іранську систему протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.