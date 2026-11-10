Рубио объяснил, почему США пока не планируют масштабную военную операцию в Иране

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил союзникам из стран G7, что экономические санкции и морская блокада со стороны США действуют настолько эффективно, что президенту Дональду Трампу нет необходимости проводить масштабные боевые операции в Иране.

Об этом Рубио заявил во время беседы с журналистами в Париже 10 ноября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь заявил, что экономическое давление на Иран с каждым днем усиливается. Он подчеркнул, что нет необходимости проводить масштабные боевые операции в Иране.

"Экономическое давление, которое сейчас оказывается на Иран, является чрезвычайным и лишь усиливается. Оно растет с каждым днем", – сказал он.

По словам Рубио, Трамп также получил информацию от региональных союзников на Ближнем Востоке, которая подтверждает эту оценку.

Отметим, ранее президент США заявил, что планирует на данный момент воздержаться от новых военных ударов по Ирану после обращений стран региона, в частности премьер-министра Катара во время переговоров в Белом доме.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 6 ноября, американские вооруженные силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, нацеленные на иранскую систему противовоздушной обороны.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.