ЗМІ: США та Іран наближаються до угоди, ядерне питання знову обговорюють

США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаного дипломата, передає "Європейська правда".

Як стверджує співрозмовник, Іран вивчає пропозиції щодо своєї ядерної діяльності, представлені головним посередником – Катаром.

За словами дипломата, Тегеран демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп нещодавно провів телефонну розмову з лідером Катару щодо зусиль з деескалації напруженості.

Трамп та емір шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані обговорили зусилля Катару щодо врегулювання розбіжностей між сторонами конфлікту та досягнення всеосяжної угоди про припинення конфлікту, повідомили в п’ятницю в офісі еміра.

Напередодні проміжних виборів у США ЗМІ писали, що США та Іран аналізують останні пропозиції посередників щодо того, як подолати розбіжності та запобігти черговому раунду війни.

Зазначимо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.