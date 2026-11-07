США вперше після проміжних виборів вдарили по Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що в п’ятницю американські збройні сили здійснили нові обмежені удари по Ірану, націлені на іранську систему протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Іранські державні ЗМІ повідомили про звуки двох вибухів у районі Сузи на острові Кешм, який розташований на важливому морському шляху для перевезення нафти.

У розмові з журналістами Трамп охарактеризував цю військову операцію як "незначну".

"Вони звели – вони збудували невеличкий протиповітряний об’єкт, і ми знищили його приблизно за 15 хвилин, а може, й за п’ять", – сказав Трамп журналістам незабаром після прибуття до Вест-Палм-Біч, штат Флорида, у п’ятницю ввечері.

Трамп не надав додаткових подробиць щодо цілі. Однак американські посадовці повідомили, що більшість іранських систем протиповітряної оборони було знищено або серйозно пошкоджено під час бомбардування Ізраїлем у червні 2025 року та на початкових етапах поточного конфлікту. За оцінками американських посадовців, Іран з часом намагатиметься відновити їх та іншу військову інфраструктуру.

Удари в п’ятницю стали першими після того, як Республіканська партія Трампа зазнала приголомшливої поразки на проміжних виборах у США у вівторок.

Ця виборча поразка – республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу – частково була спричинена незадоволенням виборців тим, як Трамп вів цей конфлікт, а також високими цінами на паливо – побічним ефектом війни, що вплинула майже на всі сектори світової економіки.

У дні, що минули після нищівної поразки республіканців на виборах, Трамп коливався між погрозами "знищити" Іран та натяками на те, що вирішення війни вже близько.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

ЗМІ писали також, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.