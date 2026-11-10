Гегсет виступив на свій захист на посаді глави Пентагону, Трамп підтримав його

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив із захистом своєї діяльності на посаді перед журналістами у вівторок, 10 листопада.

Його слова цитує BBC, передає "Європейська правда".

Гегсет заявив, що США "вже бачили це раніше", маючи на увазі імпічмент американському президенту Дональду Трампу. Він заявив, що лідер США "повернувся ще сильнішим".

"Ця резолюція… сигналізує нашим ворогам – Ірану, картелям, усім супротивникам, які спостерігають за цим, – що Сполучені Штати насправді каратимуть своїх власних воїнів та власне цивільне керівництво за успішне проведення законних військових операцій. Це не патріотизм. Це саботаж", – сказав він.

А Трамп у соцмережі Truth Social, своєю чергою, похвалив Гегсета за його виступ.

"Піт Гегсет отримує "А" плюс, плюс, плюс за свою оборону проти незадоволеного, розлюченого, переможеного колишнього конгресмена Томаса Массі – абсолютного невдахи", – заявив він.

Як відомо, член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, ініціював процедуру імпічменту щодо Гегсета. Президент США пообіцяв підтримати главу Пентагону.

Раніше Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.