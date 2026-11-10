У Конгресі ініціювали імпічмент Гегсету, Трамп обіцяє стояти за нього горою

Член Палати представників Томас Массі з Кентуккі, відомий як антитрампівський республіканець, ініціював процедуру імпічменту щодо міністра оборони Піта Гегсета, президент Дональд Трамп пообіцяв підтримати главу Пентагону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Трамп заявив, що підтримає Гегсета, якщо проти нього буде порушено процедуру імпічменту, і сказав, що республіканський конгресмен Томас Массі, який у понеділок вранці ініціював імпічмент, є "абсолютним невдахою".

"Так, я його підтримаю", – сказав Трамп під час імпровізованої пресконференції в Білому домі.

"У серці Массі багато ненависті", – сказав Трамп про республіканця з Кентуккі, який на початку цього року програв на праймеріз супернику, якого підтримував Трамп. "Я не хочу витрачати свій час, дивлячись на нього. Ми виграли дві війни і зробили світ набагато безпечнішим, а тепер нас мають піддати імпічменту?" – додав він.

Подання Массі ініціативи щодо імпічменту означає, що голосування має відбутися до середи.

Раніше в понеділок Гегсет зневажливо відреагував на спроби імпічменту, заявивши, що погоджується з Трампом у тому, що він "зробив би це знову", якби йшлося про початок війни з Іраном.

У понеділок Трамп знову похвалив свого міністра оборони, сказавши, що той "зробив дуже хорошу роботу".

"Отже, я скажу так: Піт Гегсет виграв дві війни, о, давайте ж його піддамо імпічменту? А як щодо імпічменту того джентльмена з команди Байдена, його людини, яка зникла на два тижні, і ніхто не мав уявлення, де він був?" – сказав Трамп, натякаючи на таємну госпіталізацію колишнього міністра оборони Ллойда Остіна наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

"А як щодо імпічменту того, хто керував Іраком та Афганістаном, а також усіма цими іншими війнами, де загинули тисячі людей?" – додав Трамп.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Палата представників США може винести на голосування імпічмент Гегсета через війну з Іраном. Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав таку ініціативу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не розглядає можливість заміни міністра оборони.

Він зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.