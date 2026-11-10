Хегсет выступил в свою защиту на посту главы Пентагона, Трамп поддержал его

Министр обороны США Пит Хегсет выступил во вторник, 10 ноября, перед журналистами в защиту своей деятельности на этом посту.

Его слова цитирует BBC, передает "Европейская правда".

Хегсет заявил, что США "уже видели это раньше", имея в виду импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Он заявил, что лидер США "вернулся еще сильнее".

"Эта резолюция… сигнализирует нашим врагам – Ирану, картелям, всем противникам, которые наблюдают за этим, – что Соединенные Штаты на самом деле будут наказывать своих собственных воинов и собственное гражданское руководство за успешное проведение законных военных операций. Это не патриотизм. Это саботаж", – сказал он.

А Трамп в социальной сети Truth Social, в свою очередь, похвалил Хегсета за его выступление.

"Пит Хегсет получает "А" плюс, плюс, плюс за свою защиту против недовольного, разъяренного, побежденного бывшего конгрессмена Томаса Масси – абсолютного неудачника", – заявил он.

Как известно, член Палаты представителей Томас Масси из Кентукки, известный как антитрамповский республиканец, инициировал процедуру импичмента в отношении Хегсета. Президент США пообещал поддержать главу Пентагона.

Ранее Хегсет пренебрежительно отреагировал на попытки импичмента, заявив, что согласен с Трампом в том, что тот "сделал бы это снова", если бы речь шла о начале войны с Ираном.