Шеф Пентагону відреагував на ініціативу щодо його імпічменту

Міністр оборони США Піт Гегсет у понеділок, 9 листопада, применшив ризики ініціативи щодо його імпічменту.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У Гегсета запитали, чи має він достатню підтримку з боку республіканців, щоб заблокувати висунення статей імпічменту.

"Ми не переймаємося цим", – відповів шеф Пентагону.

Також він заявив, що готовий захищати свої досягнення на посаді.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Палата представників США може винести на голосування імпічмент Гегсета через війну з Іраном. Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав таку ініціативу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не розглядає можливість заміни міністра оборони.

Він зробив заяву після того, як ЗМІ стало відомо, що він нібито запитував своїх радників як особисто, так і телефоном, чи повинен Гегсет залишитися на своїй посаді після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу.