У німецькій землі домовились про коаліцію без ультраправих, які перемогли на виборах

Кандидатка від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на посаду прем’єр-міністра землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг заявила про досягнення коаліційної угоди із "Зеленими" і Лівою партією після вересневих виборів, на яких виграла ультраправа "АдН".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Три лівоцентристські партії намагаються сформувати коаліційний уряд у північно-східній федеральній землі Німеччини, щоб не допустити до влади "Альтернатива для Німеччини", яка здобула найбільшу кількість голосів на вересневих виборах.

Коаліційна угода трьох партій передбачає програму обсягом 133 сторінки під назвою "Єдність, упевненість, майбутнє".

Швезіг розраховує, що вже в понеділок її оберуть прем’єр-міністеркою федеральної землі. Таким чином вона розпочне новий термін на посаді, яку обіймала з 2017 року.

Варто зазначити, що на виборах у вересні в Мекленбурзі-Передній Померанії партія ХДС Фрідріха Мерца вперше у своїй історії не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, отримавши лише 4,9% голосів.

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