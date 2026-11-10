В немецкой земле договорились о коалиции без ультраправых, победивших на выборах

Кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на пост премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о достижении коалиционного соглашения с "Зелеными" и Левой партией после сентябрьских выборов, на которых победила ультраправая "АдГ".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Три левоцентристские партии пытаются сформировать коалиционное правительство в северо-восточной федеральной земле Германии, чтобы не допустить к власти "Альтернативу для Германии", набравшую наибольшее количество голосов на сентябрьских выборах.

Коалиционное соглашение трех партий предусматривает программу объемом 133 страницы под названием "Единство, уверенность, будущее".

Швезиг рассчитывает, что уже в понедельник ее изберут премьер-министром федеральной земли. Таким образом, она начнет новый срок на должности, которую занимала с 2017 года.

Стоит отметить, что на сентябрьских выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия ХДС Фридриха Мерца впервые в своей истории не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,9% голосов.

Подробнее в статье: Наказание для Мерца: приведут ли новые поражения на выборах к смене власти в Германии.