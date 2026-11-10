У Конгресі США вимагають повторно допитати ключових свідків у справі Епштейна

Республіканці з комітету з нагляду Палати представників у підсумковому звіті щодо розслідування справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна заявили, що уряд "підвів" його жертв.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Республіканці з комітету з нагляду Палати представників опублікували критичний 136-сторінковий звіт, у якому узагальнено результати 15-місячного розслідування щодо дій федерального уряду під час розслідування справ Епштейна та його спільниці Гіслайн Максвелл.

Зазначається, що комітет засудив дії уряду щодо кримінальної справи проти Епштейна та оприлюднення пов’язаних з нею матеріалів.

У цьому контексті він рекомендував Міністерству юстиції відновити розслідування щодо спільників фінансиста.

Комітет дійшов висновку, що злочини, скоєні Епштейном після 2005 року, "можна було б запобігти, а справедливість – відновити, якби не провали слідчих та федеральних прокурорів у Південній Флориді та Вашингтоні".

Він також встановив, що Дональд Трамп не був причетний до злочинів Епштейна, і звинуватив демократів у тому, що вони "одержимі" спробами звинуватити президента.

Комітет також звинуватив уряди США та інших країн, а також великі фінансові установи в тому, що вони не відреагували на "очевидні ознаки торгівлі людьми та шахрайства в сфері міграції".

У звіті зазначається, що попри виявлення підозрілих транзакцій, які "мали ознаки торгівлі людьми та незаконної фінансової діяльності", установи дозволили Епштейну "використовувати фіктивні рейси та маршрути з можливістю повернення коштів або фіктивні маршрути для перевезення іноземних жінок через кордон безпосередньо до своїх резиденцій".

Також там міститься заклик до Міністерства юстиції допитати або повторно допитати "ключових свідків", які входили до найближчого оточення Епштейна та Максвелл.

Окрім цього, у ньому також міститься заклик до Конгресу ухвалити законопроєкт, ініційований головою комітету з нагляду Джеймсом Комером, який дозволить свідкам та жертвам сексуального насильства вільно говорити про це, не порушуючи угод про нерозголошення або конфіденційність.

"Федеральний уряд десятиліттями підводив постраждалих від жахливих злочинів Джеффрі Епштейна та Гіслейн Максвелл", – заявив Комер.

Наприкінці жовтня писали, що демократи в Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США закликали призначити спецпрокурора, щоб розслідувати ймовірні зв'язки Трампа із Епштейном.

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.