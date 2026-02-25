CNN: у "файлах Епштейна" не опубліковані свідчення жінки, яка звинувачувала Трампа

Журналісти CNN дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи покійного мільярдера Джеффрі Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу чинного президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у публікації від 25 лютого, пише "Європейська правда".

Розслідування CNN встановило, що в опублікованих Мін’юстом матеріалах справи немає понад 90 інтерв’ю – із загалом 325 інтерв’ю ФБР зі свідками.

Серед них і три інтерв’ю жінки, яка стверджувала, що зазнала сексуальних зловживань з боку Епштейна з 13-річного віку, і також звинувачувала у сексуальних домаганнях Дональда Трампа.

Член Палати представників від демократів Роберт Гарсія у коментарі CNN теж вказав на цей факт, зазначивши, що свідчень жінки, яка виступила із серйозними звинуваченнями проти президента, не видно серед опублікованих документів.

Відсутність частини документів в опублікованому масиві матеріалів раніше відзначило Національне громадське радіо NPR та журналіст Роджер Солленбергер.

Речник Мін’юсту заперечив, що відомство видаляло частину матеріалів, і запевняє, що вони опублікували все, що вимагалося, а не включити могли лише дублікати або документи, які є частиною триваючого федерального розслідування.

Трамп послідовно заперечував будь-які свої неправомірні вчинки у контексті справи Епштейна; у Білому домі назвали звинувачення на адресу Трампа неправдивими.

Журналісти CNN не виключають, що частина згаданих документів, яких не можуть знайти, все ж є, але без серійних номерів, вказаних у логах, або зі зміненими номерами.

Після початкової публікації чимало документів видаляли, чи закривали доступ, а потім знову завантажували у масив файлів. У Мін’юсті пояснили це доредаговуванням.

Нагадаємо, публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Детально про скандал – у статті Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.