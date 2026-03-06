Мін’юст США оприлюднив документи у справі Епштейна зі звинуваченнями проти Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями президента США Дональда Трампа у сексуальному насильстві, що були відсутні в першій версії файлів справи фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Міністерство юстиції США заявило, що деякі відсутні файли, на які було звернено увагу, були помилково позначені в його таблиці "дублікатами", що означало, що вони не були доступні. Тепер Мін’юст США виправив цю помилку.

У відкритому доступі з'явилися протоколи трьох інтерв’ю ФБР із жінкою, яка заявляє про сексуальне насильство з боку Епштейна та звинувачує у нападі теперішнього президента США.

Зазначається, що ця жінка із Південної Кароліни звернулася до правоохоронців після арешту Епштейна у 2019 році. Вона заявила, що мільярдер-фінансист напав на неї на острові Гілтон-Хед у її рідному штаті, коли їй було 13 років. Ймовірний інцидент стався близько 1984 року, згідно з резюме одного з інтерв’ю ФБР.

ФБР провело чотири додаткові допити у 2019 році, що відбулися 24 липня, 7 серпня, 20 серпня та 16 жовтня.

Ці дати були оприлюднені у каталозі доказів у справі проти Гіслейн Максвелл – колишньої партнерки Епштейна та засудженої співучасниці.

Однак у мільйонах документів "файлів Епштейна" спочатку було включено лише підсумок інтерв’ю від 24 липня, і він не містив жодних звинувачень проти Трампа.

Публікуючи ці файли Міністерство юстиції повторило своє попередження, що файли Епштейна містять неправдиві та неперевірені твердження.

"Ці матеріали можуть містити підроблені або фальшиві зображення, документи або відео, оскільки все, що було надіслано ФБР, було включено до матеріалів, що відповідають закону. Деякі документи містять неправдиві та сенсаційні звинувачення проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Щоб було зрозуміло, ці твердження є безпідставними і неправдивими, і якби вони мали хоч краплину правдивості, їх би вже давно використали проти президента Трампа", – заявили у американському міністерстві.

Документи оприлюднили відповідно до Закону про прозорість матеріалів Епштейна, який Дональд Трамп підписав наприкінці минулого року під тиском республіканців у Конгресі.

Хоча закон зобов'язує відкрити доступ до файлів, він дозволяє Мін’юсту не публікувати інформацію про постраждалих, факти насильства над неповнолітніми та матеріали, розголошення яких завадить слідству чи обвинуваченню.

Втім, закон забороняє приховувати будь-що "на підставі сорому, шкоди репутації або політичної чутливості, в тому числі щодо будь-якого урядового посадовця, публічної особи або іноземного високопосадовця".

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

26 лютого колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон свідчила перед Конгресом США про минулі зв'язки її та її чоловіка, експрезидента США Білла Клінтона, з Епштейном.

А наступного дня колишній президент США Білл Клінтон під час закритого слухання у Конгресі заперечив, що знав про злочини Епштейна.

