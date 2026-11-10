В Конгрессе США требуют повторно допросить ключевых свидетелей по делу Эпштейна

Республиканцы из комитета по надзору Палаты представителей в итоговом отчете по расследованию дела осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна заявили, что правительство "подвело" его жертв.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Республиканцы из комитета по надзору Палаты представителей опубликовали критический 136-страничный отчет, в котором обобщены результаты 15-месячного расследования действий федерального правительства в ходе расследования дел Эпштейна и его сообщницы Гислайн Максвелл.

Отмечается, что комитет осудил действия правительства в отношении уголовного дела против Эпштейна и обнародования связанных с ним материалов.

В этом контексте он рекомендовал Министерству юстиции возобновить расследование в отношении сообщников финансиста.

Комитет пришел к выводу, что преступления, совершенные Эпштейном после 2005 года, "можно было бы предотвратить, а справедливость – восстановить, если бы не провалы следователей и федеральных прокуроров в Южной Флориде и Вашингтоне".

Он также установил, что Дональд Трамп не был причастен к преступлениям Эпштейна, и обвинил демократов в том, что они "одержимы" попытками обвинить президента.

Комитет также обвинил правительства США и других стран, а также крупные финансовые учреждения в том, что они не отреагировали на "очевидные признаки торговли людьми и мошенничества в сфере миграции".

В отчете отмечается, что, несмотря на выявление подозрительных транзакций, которые "имели признаки торговли людьми и незаконной финансовой деятельности", учреждения позволили Эпштейну "использовать фиктивные рейсы и маршруты с возможностью возврата средств или фиктивные маршруты для перевозки иностранных женщин через границу непосредственно в свои резиденции".

Также в отчете содержится призыв к Министерству юстиции допросить или повторно допросить "ключевых свидетелей", входивших в ближайшее окружение Эпштейна и Максвелл.

Кроме того, в нем также содержится призыв к Конгрессу принять законопроект, инициированный председателем комитета по надзору Джеймсом Комером, который позволит свидетелям и жертвам сексуального насилия свободно говорить об этом, не нарушая соглашений о неразглашении или конфиденциальности.

"Федеральное правительство десятилетиями подводило пострадавших от ужасных преступлений Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл", – заявил Комер.

В конце октября сообщалось, что демократы в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США призвали назначить специального прокурора для расследования возможных связей Трампа с Эпштейном.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна отсутствуют около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, выдвигавшей обвинения в адрес Трампа.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные собвинениями Трампа в сексуальном насилии.