"Альтернатива для Німеччини" підтримує участь Росії в ЧС з хокею

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") і Ліва партія підтримали участь збірної Росії в чемпіонаті світу (ЧС) з хокею серед чоловіків, який має відбутися у ФРН 13-31 січня 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Раніше міжнародна федерація хокею (IIHF) у 2025 році вирішила продовжити відсторонення збірних Росії та Білорусі від міжнародних турнірів із міркувань безпеки. Однак Росія оскаржила це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS), який став на її бік. Рішення CAS викликало критику у спортивних, політичних і ділових колах.

"Ми розцінюємо це як повернення до нормальності. Звичайно, російським спортсменам також слід видавати візи", – заявив речник фракції "АдН" із питань спорту Йорн Кеніг.

У німецькій Лівій партії теж вважають, що рішення арбітражу слід виконати. "Ми більше не повинні заплющувати очі на цю прикру реальність", – заявив речник партії з питань спорту Крістіан Ґерке та зауважив, що російські спортсмени вже повернулися до змагань в кількох інших видах спорту.

Речник державного міністра спорту Німеччини Рональда Рауе заявив, що участь Росії зробить проведення ЧС "практично неможливим зі спортивних та економічних причин".

Раніше Німеччина погрожувала відмовитися від проведення турніру, однак нині це питання більше не розглядається.

Водночас деякі збірні, зокрема чинний чемпіон світу Фінляндія, пригрозили бойкотувати змагання у разі допуску росіян.

За даними ЗМІ, Росію наразі намагаються переконати добровільно відмовитися від участі після погроз бойкоту з боку окремих країн і спонсорів.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.

А президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.