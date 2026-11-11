"Альтернатива для Германии" поддерживает участие России в ЧМ по хоккею

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и Левая партия поддержали участие сборной России в чемпионате мира (ЧМ) по хоккею среди мужчин, который должен пройти в Германии 13–31 января 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2025 году решила продлить отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров из соображений безопасности. Однако РФ обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который встал на её сторону. Решение CAS вызвало критику в спортивных, политических и деловых кругах.

"Мы расцениваем это как возвращение к нормальной жизни. Конечно, российским спортсменам также следует выдавать визы", – заявил пресс-секретарь фракции "АдГ" по вопросам спорта Йорн Кёниг.

В немецкой Ливийской партии тоже считают, что решение арбитража следует выполнить. "Мы больше не должны закрывать глаза на эту досадную реальность", – заявил пресс-секретарь партии по вопросам спорта Кристиан Герке и отметил, что российские спортсмены уже вернулись к соревнованиям в нескольких других видах спорта.

Пресс-секретарь государственного министра спорта Германии Рональда Рауэ заявил, что участие России сделает проведение ЧМ "практически невозможным по спортивным и экономическим причинам".

Ранее Германия угрожала отказаться от проведения турнира, однако сейчас этот вопрос больше не рассматривается.

В то же время некоторые сборные, в частности действующий чемпион мира Финляндия, пригрозили бойкотировать соревнования в случае допуска россиян.

По данным СМИ, Россию сейчас пытаются убедить добровольно отказаться от участия после угроз бойкота со стороны отдельных стран и спонсоров.

Европейская комиссия выступает против "нормализации" участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.