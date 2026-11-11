Запеклий прихильник Трампа очолить фракцію республіканців у Палаті представників

Американський конгресмен Джим Джордан, прихильник жорсткої лінії та запеклий соратник президента Дональда Трампа, був обраний лідером республіканців у Палаті представників.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Джордан обігнав свого найближчого конкурента Стіва Скаліса зі 106 голосами проти 73 під час таємного голосування.

Він замінить на цій посаді Майка Джонсона після того, як республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу на проміжних виборах, що відбулися минулого тижня, і очолить опозиційну фракцію.

Джордан, один із засновників ультраправого "Клубу свободи" у Палаті представників, позиціонував себе як того борця, який потрібен республіканцям для протистояння демократам в останні два роки президентства Трампа.

Тим часом у Сенаті республіканці переобрали своїм лідером Джона Тьюна.

Переобрання Тьюна на посаду лідера республіканців у Сенаті відбулося після того, як консервативні законодавці тимчасово заблокували процедуру, вимагаючи чіткішої стратегії протистояння демократичній більшості.

"Я вдячний за можливість провести сьогодні відкриту, чесну та прозору розмову з моїми колегами", – заявив він, додавши, що для нього велика честь зберегти їхню підтримку.

Тьюн, який у січні стане лідером меншості в Сенаті, пообіцяв співпрацювати з Трампом і протистояти спробам демократів реалізувати те, що він назвав їхнім "крайньолівим, ліберальним порядком денним".

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Опісля Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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