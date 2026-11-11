Ярый сторонник Трампа возглавит фракцию республиканцев в Палате представителей

Американский конгрессмен Джим Джордан, сторонник жесткой линии и ярый соратник президента Дональда Трампа, был избран лидером республиканцев в Палате представителей.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Джордан опередил своего ближайшего конкурента Стива Скалиса со 106 голосами против 73 в ходе тайного голосования.

Он сменит на этом посту Майка Джонсона после того, как республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, состоявшихся на прошлой неделе, и возглавит оппозиционную фракцию.

Джордан, один из основателей ультраправого "Клуба свободы" в Палате представителей, позиционировал себя как того борца, который нужен республиканцам для противостояния демократам в последние два года президентства Трампа.

Между тем в Сенате республиканцы переизбрали своим лидером Джона Тьюна.

Переизбрание Тьюна на пост лидера республиканцев в Сенате состоялось после того, как консервативные законодатели временно заблокировали процедуру, требуя более четкой стратегии противостояния формирующемуся демократическому большинству.

"Я благодарен за возможность провести сегодня открытый, честный и прозрачный разговор с моими коллегами", – заявил он, добавив, что для него большая честь сохранить их поддержку.

Тьюн, который в январе станет лидером меньшинства в Сенате, пообещал сотрудничать с Трампом и противостоять попыткам демократов реализовать то, что он назвал их "крайне левой, либеральной повесткой дня".

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

После этого Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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