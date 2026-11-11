12 постраждалих під час стрілянини у Кракові ще перебувають у лікарнях

У Польщі в лікарнях досі перебувають 12 поранених під час стрілянини у суботу у центрі Кракова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У лікарнях досі перебувають 12 із 15 поранених під час стрілянини. Напередодні до Військової клінічної лікарні було переведено одного з героїв, завдяки якому жертв стрілянини не стало більше, – 27-річного поліцейського Артура Моранського, що раніше перебував у Міській спеціалізованій лікарні імені Габріеля Нарутовича.

Стан правоохоронця стабільний, але все ще важкий. На нього чекає багатоетапне реконструктивне лікування серйозно пошкодженої руки. Рану легені вже прооперували раніше. Другий із героїв, старший капрал Якуб Кулік, який безпосередньо сприяв знешкодженню 24-річного нападника, також досі перебуває в лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

9 листопада у Кракові пройшов Марш тиші на згадку про жертв стрілянини, у заході брали участь президент Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск.