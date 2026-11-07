У центрі Кракова сталась стрілянина: повідомляють про загиблих

У польському Кракові на площі Ринок сталась стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, біля костелу Святої Марії працюють медики, на площі приземлився вертоліт Повітряної служби швидкої допомоги.

Речник Малопольської пожежної служби підтвердив, що є загиблі та поранені.

Strzelanina na rynku głównym w Krakowie 3 osoby nie żyją #rynek #krakow #poland https://t.co/m3KjcDvsrO – mat tam (@kitrvj) November 7, 2026

"На Краківській площі сталася стрілянина з автомобіля, що проїжджав повз. Є загиблі та поранені. Звертаюся з проханням до людей сховатися в безпечних місцях", – повідомив прессекретар Державної пожежної служби.

Головне управління поліції у Кракові повідомило, що затримано особу, підозрювану у стрілянині. Поранення отримали двоє поліцейських.

Журналісти повідомляють, що серед випадкових перехожих поранено 10 осіб.

Як зазначено, водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Зокрема, на вітринах магазинів видно сліди від куль.

Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий повідомив в ефірі Polsat News, що жертвами стрілянини стали двоє людей.

Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.

1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.