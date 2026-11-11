12 пострадавших при стрельбе в Кракове по-прежнему находятся в больницах

В Польше в больницах до сих пор находятся 12 человек, получивших ранения в результате стрельбы, произошедшей в субботу в центре Кракова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В больницах до сих пор находятся 12 из 15 раненых во время стрельбы. Накануне в Военную клиническую больницу был переведен один из героев, благодаря которому число жертв стрельбы не увеличилось, – 27-летний полицейский Артур Мораньский, который ранее находился в Городской специализированной больнице имени Габриэля Нарутовича.

Состояние правоохранителя стабильное, но по-прежнему тяжелое. Ему предстоит многоэтапное реконструктивное лечение серьезно поврежденной руки. Ранение легкого уже прооперировали ранее. Второй из героев, старший капрал Якуб Кулик, который непосредственно способствовал обезвреживанию 24-летнего нападавшего, также до сих пор находится в больнице.

Напомним, в субботу, 7 ноября, на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

9 ноября в Кракове прошел "Марш тишины" в память о жертвах стрельбы, в мероприятии приняли участие президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.