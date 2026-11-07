Кількість жертв стрілянини у Кракові зросла до шести, 12 поранених у критичному стані

Жертвами стрілянини у центрі Кракова, яка сталась у суботу, стали вже шестеро осіб, при цьому 12 поранених перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Воєвода Малопольського воєводства Ян Клечар повідомив про шістьох загиблих внаслідок стрілянини.

Він також додав, що лікарі борються за життя 12 постраждалих. Серед них – один поліцейський.

"У лікарнях триває боротьба за життя. Варто підкреслити, що серед поранених 12 осіб мають червоний статус за шкалою оцінки стану, тобто їхньому життю загрожує небезпека, і, на жаль, мушу сказати, що загиблих не п’ятеро, а шестеро, і це вже офіційна інформація", – сказав в ефірі Polsat News Ян Клечар.

Близько 15:00 водій в’їхав на площу Ринок в Кракові та відкрив вогонь по людях. Зі свідчень очевидців випливає, що зловмисник мав на голові шолом або маску.

Злочинець отримав вогнепальне поранення і був доставлений до лікарні.

Спочатку з’явилася інформація, що нападників було двоє, однак поліція Малопольського воєводства спростувала цю інформацію.

З неофіційної інформації, отриманої журналістами Polsat News, випливає, що зловмисником був 25-річний поляк з Островця.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Журналісти з’ясували, що злочинець стріляв з гвинтівки AR-15 і був одягнений у камуфляжну форму.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.