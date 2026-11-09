У Кракові проходить Марш тиші: вшановують жертв суботньої стрілянини

У польському Кракові о 20:00 за місцевим часом розпочався Марш тиші на згадку про жертв стрілянини, у якій в суботу загинули 6 людей; у заході беруть участь президент Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Учасники маршу почали збиратись на розі ринкової площі та вулиці Славковської. Поліція та міська варта перекрили під'їзні шляхи до ринкової площі. Поліція заявила, що не боїться повторення суботніх подій, але воліє гарантувати безпеку від дій провокаторів.

фото: east news

На місці присутні президент Республіки Польща Кароль Навроцький та прем'єр-міністр Дональд Туск, а також мер Кракова Лукаш Гібала. Вони поставили свічки у пам’ять про загиблих.

скріншот з відео

"Сьогодні ввечері у Кракові тисячі поляків зібралися, щоб вшанувати пам’ять жертв теракту 7 листопада. Нехай спочивають з миром", – написав у соцмережі Х Дональд Туск.

Tonight in Cracow thousands of Poles gathered to pay tribute to the victims of November 7 attack. May they rest in peace. https://t.co/pXbMafVrZy – Donald Tusk (@donaldtusk) November 9, 2026

У ході також бере участь митрополит Краківський кардинал Гжегож Рись. "Ми пройшли весь цей шлях мовчки. Молитва не повинна бути багатослівною. Запрошую вас до найпростішої молитви, яку ми знаємо", – сказав кардинал Рись, читаючи разом із присутніми молитви "Отче наш" та "Вічний спокій".

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

Також стало відомо про перші слова пораненого у Кракові поліцейського, який отямився після багатогодинної операції.