Президент Литви: Франція обіцяє прискорити поставку гаубиць Caesar

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв розглянути можливості прискорення поставок самохідних гаубиць Caesar до Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив литовський президент Гітанас Науседа, якого цитує LRT.

Науседа відзначив зростання інтенсивності військової співпраці між Литвою і Францією.

"Ми обговорили графіки поставок артилерійських систем Caesar. У деяких аспектах ми хотіли б, щоб вони реалізовувалися швидше, оскільки це дуже важливий елемент формування нашої національної дивізії. І президент (Макрон. – Ред.), і його команда пообіцяли шукати способи скоротити ці терміни поставки", – сказав він.

У грудні минулого року Литва підписала контракт на суму 252 млн євро з французькою оборонною компанією KNDS France на закупівлю партії гаубиць Caesar Mk II. Ця угода стала другою закупівлею цих артилерійських систем країною та найбільшою закупівлею озброєння у Франції.

Відповідно до початкової угоди, підписаної у 2022 році, Литва замовила 18 гаубиць, поставки яких заплановано на 2027 рік.

Після придбання другої партії Литва стане другим за величиною оператором систем Caesar після Франції.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.

Ця техніка також зарекомендувала себе на полі бою в Україні.

9 грудня 2025 року уряди Хорватії і Франції підписали угоду, яка підтверджує замовлення балканською країною 18 самохідних артилерійських установок Caesar.