Хорватія підписала угоду з Францією про купівлю САУ Caesar і модернізацію літаків Rafale

Уряди Хорватії і Франції підписали угоду, яка підтверджує замовлення балканською країною 18 самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Відповідна угода була підписана під час візиту прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича до Парижа.

Крім того, сторони підписали лист про наміри щодо модернізації 12 літаків Rafale, придбаних Хорватією.

На початку листопада хорватське міністерство оборони повідомило про намір придбати у Франції 18 самохідних артилерійських установок Caesar. Сума угоди складатиме 320 мільйонів євро.

Придбання буде здійснено "з опорою на новий європейський інструмент SAFE, призначений для фінансування промислової та технологічної бази європейської оборони", зазначив президент Франції Емманюель Макрон.

"Це красномовне втілення того, за що ми боролися в останні місяці на європейському рівні", – додав він, маючи на увазі переозброєння Європи і прагнення Франції використовувати європейське обладнання.

Крім того, було підписано лист про наміри "приступити за нашої підтримки до роботи з модернізації" дванадцяти літаків Rafale виробництва Dassault, придбаних Загребом, "до технологічного стандарту, еквівалентного тому, який використовується в наших військово-повітряних і космічних силах", додав Макрон.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.

Ця техніка також зарекомендувала себе на полі бою в Україні.

Нагадаємо, Хорватія до кінця десятиліття хоче збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.