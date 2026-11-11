Президент Литвы: Франция обещает ускорить поставку гаубиц Caesar

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал рассмотреть возможности ускорения поставок самоходных гаубиц Caesar в Литву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа, которого цитирует LRT.

Науседа отметил рост интенсивности военного сотрудничества между Литвой и Францией.

"Мы обсудили графики поставок артиллерийских систем Caesar. В некоторых аспектах мы хотели бы, чтобы они реализовывались быстрее, поскольку это очень важный элемент формирования нашей национальной дивизии. И президент (Макрон. – Ред.), и его команда пообещали искать способы сократить эти сроки поставки", – сказал он.

В декабре прошлого года Литва подписала контракт на сумму 252 млн евро с французской оборонной компанией KNDS France на закупку второй партии гаубиц Caesar Mk II. Это соглашение стало второй закупкой таких артиллерийских систем страной и крупнейшей закупкой вооружения во Франции.

Согласно первоначальному соглашению, подписанному в 2022 году, Литва заказала 18 гаубиц, поставки которых запланированы на 2027 год.

После приобретения второй партии Литва станет вторым по величине оператором систем Caesar после Франции.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка с 155-мм пушкой, способная выстрелить шесть снарядов на расстояние до 40 километров менее чем за минуту. САУ находится на вооружении во Франции с 2008 года.

Эта техника также зарекомендовала себя на поле боя в Украине.

9 декабря 2025 года правительства Хорватии и Франции подписали соглашение, подтверждающее заказ балканской страной 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.