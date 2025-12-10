Литва купить у Франції САУ Caesar

Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Міноборони Литви повідомило, що це друга закупівля таких систем і найбільше придбання Литви у Франції.

"Вибір Caesar Mk II є важливим кроком у зміцненні оборони Литви та чітким сигналом про розширення співпраці з Францією. Ці сучасні системи нададуть литовській армії більшу мобільність і вогневу потужність, а тісніше партнерство з французьким оборонним сектором зміцнить наші зв'язки з важливим союзником", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

За угодою, Литва отримає не тільки артилерійські системи, але й повний пакет логістичних та інтеграційних рішень: навчання, тренажери та запасні частини.

Поряд із закупівлею було також підписано угоду про промислове співробітництво, згідно з якою KNDS France інвестує 12 млн євро в будівництво та обладнання ремонтних майстерень у Литві.

Caesar – це самохідна артилерійська установка з 155-мм гарматою, здатна вистрілити шість снарядів на відстань до 40 кілометрів менш ніж за хвилину. САУ перебуває на озброєнні у Франції з 2008 року.

Ця техніка також зарекомендувала себе на полі бою в Україні.

9 грудня уряди Хорватії і Франції підписали угоду, яка підтверджує замовлення балканською країною 18 самохідних артилерійських установок Caesar.