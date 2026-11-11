Скандал у Румунії: президент заборонив журналісту-розслідувачу відвідувати пресконференції

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив журналісту-розслідувачу Овідіу Вангеле, що йому більше не дозволяється з’являтися у президентському палаці Котрочені, пославшись на образи, які той нібито завдав йому у соціальних мережах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Журналіст Овідіу Вангеле з Центру медіарозслідувань під час пресконференції запитав президента про голос, який призначена Даном генеральна прокурорка Крістіна Кіріак віддала півтора місяця тому в секції Вищої ради суддівства (SCM) проти пропозиції, щоб ця секція повідомила Судову інспекцію та провела розслідування щодо очевидного втручання, скоєного нею самою.

Замість відповіді Нікушор Дан заявив журналісту, що йому заборонено відвідувати пресконференції у президентському палаці.

"По-перше, я прошу вибачення за те, що змусив вас чекати дотепер. По-друге, з огляду на образи, які ви мені завдали, я віддав розпорядження, щоб ви більше не приходили на пресконференції в палаці Котрочені протягом цього терміну повноважень. Мої милосердні колеги проігнорували моє розпорядження, мою вказівку. Я повідомляю вам про це та прошу вибачення за те, що змусив вас чекати, але ви більше не приходитимете і не ставитимете жодних запитань протягом цього терміну повноважень", – уточнив глава румунської держави.

Після пресконференції Овідіу Вангеле написав у соцмережах, що найбільше шкодує про те, що так і не отримав відповіді на своє запитання.

Вангеле працює журналістом уже 24 роки і є автором кількох гучних розслідувань у Румунії.

Він розпочав кар’єру у 2002 році в інформаційному агентстві Mediafax, а у 2012 році приєднався до новинної редакції Pro TV. У 2013 році заснував Центр медіарозслідувань (Centrul pentru Investigații Media) – неурядову організацію, яку очолює й досі.

Серед найвідоміших робіт Вангеле – розслідування зловживань у психіатричних закладах та фінансових махінацій з державними коштами.

Раніше він публічно підтримував Нікушора Дана під час президентської кампанії, проте згодом став одним із його різких критиків. Зокрема, журналіст неодноразово виступав проти заяв президента з питань правосуддя, іноді використовуючи образливі вирази.

Так, 8 квітня Вангеле опублікував у Facebook допис, у якому різко розкритикував Дана.

"Те, що робить цей негідник-президент, абсолютно неприпустимо. Зараз він поховав усе і поховав самого себе – політично й морально. Відтепер це сміття для мене більше не існує. Покидьок", – написав журналіст.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.