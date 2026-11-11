Скандал в Румынии: президент запретил журналисту-расследователю посещать пресс-конференции

Президент Румынии Никушор Дан сообщил журналисту-расследователю Овидиу Вангеле, что ему больше не разрешается появляться в президентском дворце Котрочени, сославшись на оскорбления, которые тот якобы нанес ему в социальных сетях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

Журналист Овидиу Вангеле из Центра медиарасследований во время пресс-конференции спросил президента о голосе, который назначенная Даном генеральный прокурор Кристина Кириак отдала полтора месяца назад в секции Высшего совета судебства (SCM) против предложения, чтобы эта секция уведомила Судебную инспекцию и провела расследование в отношении явного вмешательства, совершенного ею самой.

Вместо ответа Никушор Дан заявил журналисту, что ему запрещено посещать пресс-конференции в президентском дворце.

"Во-первых, я прошу прощения за то, что заставил вас ждать до сих пор. Во-вторых, учитывая оскорбления, которые вы мне нанесли, я отдал распоряжение, чтобы вы больше не приходили на пресс-конференции во дворец Котрочени в течение этого срока полномочий. Мои милосердные коллеги проигнорировали мое распоряжение, мою инструкцию. Я сообщаю вам об этом и прошу прощения за то, что заставил вас ждать, но вы больше не будете приходить и не будете задавать никаких вопросов в течение этого срока полномочий", – уточнил глава румынского государства.

После пресс-конференции Овидиу Вангеле написал в соцсетях, что больше всего сожалеет о том, что так и не получил ответа на свой вопрос.

Вангеле работает журналистом уже 24 года и является автором нескольких громких расследований в Румынии.

Он начал карьеру в 2002 году в информационном агентстве Mediafax, а в 2012 году присоединился к новостной редакции Pro TV. В 2013 году основал Центр медиарасследований (Centrul pentru Investigații Media) – неправительственную организацию, которую возглавляет до сих пор.

Среди самых известных работ Вангеле – расследования злоупотреблений в психиатрических учреждениях и финансовых махинаций с государственными средствами.

Ранее он публично поддерживал Никушора Дана во время президентской кампании, однако впоследствии стал одним из его резких критиков. В частности, журналист неоднократно выступал против заявлений президента по вопросам правосудия, иногда используя оскорбительные выражения.

Так, 8 апреля Вангеле опубликовал в Facebook пост, в котором резко раскритиковал Дана.

"То, что делает этот негодяй-президент, абсолютно недопустимо. Сейчас он похоронил всё и похоронил самого себя – политически и морально. Отныне этот мусор для меня больше не существует. Подонок", – написал журналист.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, который обязал администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.