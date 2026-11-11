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Зеленський розповів королю Данії про російські удари по енергетиці України

Новини — Середа, 11 листопада 2026, 12:38 — Ірина Кутєлєва

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свою аудієнцію у короля Данії Фредеріка X, в ході якої розповів йому, зокрема, про російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це український президент написав у себе в X, повідомляє "Європейська правда".

Разом із Зеленським на аудієнції у данського монарха були присутні кронпринц Данії Крістіан і прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

"Зараз посилюються російські удари по нашій критичній інфраструктурі, зокрема по енергетиці, по об’єктах, які забезпечують нормальне життя для наших людей. Я розповів Його Величності про ситуацію в Україні. Обговорили й співпрацю в захисті життів та питаннях безпеки загалом, підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, наших ветеранів", – зазначив президент.

Він вказав, що Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, а також додав, що Україна розраховує на продовження спільних зусиль.

"Цінуємо підтримку Його Величності, данського уряду та людей Данії. Вдячні за всю допомогу", – резюмував Зеленський.

Український президент прибув до Данії з візитом у вівторок, 10 листопада.

У день приїзду Зеленського стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).

Також Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

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Данія Зеленський
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