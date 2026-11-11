Зеленский рассказал королю Дании о российских ударах по энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей аудиенции у короля Дании Фредерика X, в ходе которой он, в частности, рассказал ему о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Вместе с Зеленским на аудиенции у датского монарха присутствовали кронпринц Дании Кристиан и премьер-министр Метте Фредериксен.

"Сейчас усиливаются российские удары по нашей критической инфраструктуре, в частности по энергетике, по объектам, которые обеспечивают нормальную жизнь для наших людей. Я рассказал Его Величеству о ситуации в Украине. Обсудили также сотрудничество в защите жизней и вопросах безопасности в целом, поддержку и реабилитацию раненых украинских воинов, наших ветеранов", – отметил президент.

Он указал, что Дания уже оказывает помощь во всех этих направлениях, а также добавил, что Украина рассчитывает на продолжение совместных усилий.

"Ценим поддержку Его Величества, датского правительства и народа Дании. Благодарны за всю помощь", – резюмировал Зеленский.

Украинский президент прибыл с визитом в Данию во вторник, 10 ноября.

В день прибытия Зеленского стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).

Также Дания внеочередно выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.