Зеленский рассказал королю Дании о российских ударах по энергетике Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей аудиенции у короля Дании Фредерика X, в ходе которой он, в частности, рассказал ему о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
Вместе с Зеленским на аудиенции у датского монарха присутствовали кронпринц Дании Кристиан и премьер-министр Метте Фредериксен.
"Сейчас усиливаются российские удары по нашей критической инфраструктуре, в частности по энергетике, по объектам, которые обеспечивают нормальную жизнь для наших людей. Я рассказал Его Величеству о ситуации в Украине. Обсудили также сотрудничество в защите жизней и вопросах безопасности в целом, поддержку и реабилитацию раненых украинских воинов, наших ветеранов", – отметил президент.
Он указал, что Дания уже оказывает помощь во всех этих направлениях, а также добавил, что Украина рассчитывает на продолжение совместных усилий.
"Ценим поддержку Его Величества, датского правительства и народа Дании. Благодарны за всю помощь", – резюмировал Зеленский.
Украинский президент прибыл с визитом в Данию во вторник, 10 ноября.
В день прибытия Зеленского стало известно, что Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).
Также Дания внеочередно выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.