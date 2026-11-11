Метте Фредериксен рассказала, как Дания присоединится к противоракетной программе Freyja

В рамках противоракетной программы Freyja Дания может оказать помощь в виде радиолокационных систем.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время беседы с журналистами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Премьер-министр Дании отвечала на вопрос о том, каким образом Дания может присоединиться к проекту Freyja, о котором накануне упомянул президент Украины Владимир Зеленский.

"Среди того, чему мы можем научиться производить в Дании благодаря квалифицированным датским компаниям, есть некоторые радиолокационные системы, необходимые нам для создания систем противоракетной обороны. Таким образом, именно производством радаров мы можем внести свой вклад", – сказала Фредериксен.

В то же время Дания возьмет на себя координационную роль, и в стране будет создан офис системы Freyja.

Зеленский, выступивший рядом с Фредериксен, объяснил, почему важно, чтобы Украина и ряд европейских партнеров разработали собственную противоракетную систему в качестве альтернативы американским системам Patriot.

"Мы уважаем наших американских партнеров. У них есть мощная система – Patriot. Но промышленность не может даже обеспечить их самих в достаточном количестве. Поэтому в Европе наблюдается значительный дефицит противоракетных систем", – отметил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро) от Дании.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не приемлет уклонение отдельных стран ЕС от финансирования Украины.