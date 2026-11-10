Мерц заявив, що всі країни ЄС мають долучатися до фінансування України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не приймає ухилення окремих країн ЄС від фінансування України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Мерц відреагував на критику прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який називав "шантажем" поширену в медіа інформацію про погрозу канцлера заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

"Це (фінансова підтримка України. – Ред.) спільне європейське завдання, яке не є справою окремих держав-членів, а є спільним завданням Європейського Союзу. Саме так ми завжди це розуміли, саме так ми формували нашу політику щодо України протягом останніх років, і тому питання про те, як ми будемо підтримувати Україну в найближчі роки, у тому числі, якщо буде потреба, фінансово, звичайно ж, має бути розглянуте в контексті цих переговорів щодо бюджету", – заявив німецький канцлер.

Він нагадав, що наприкінці минулого року 24 з 27 держав-членів висловили готовність надати Україні фінансову підтримку у розмірі 90 млрд євро. "На мій погляд, продовжувати рухатися цим шляхом – не найкращий варіант. Ми маємо повністю відобразити політику щодо України в європейському бюджеті. Я знаю, що з цього приводу існують різні погляди", – сказав канцлер Німеччини.

Він додав, що принаймні чотири держави-члени ЄС бачать цю проблему інакше.

"Але тоді ми маємо обговорити це питання, і Петер Мадяр (угорський прем’єр. – Ред.) та я цілком відверто говорили про те, що тут також є питання внутрішньої політики Угорщини, яке ми, звісно, поважаємо. Але, своєю чергою, я просив про розуміння того, що найбільший платник внесків до бюджету Європейського Союзу і водночас країна, яка робить, безперечно, найбільший внесок, у тому числі на підтримку України, вважає за важливе, щоб ми разом з’ясували це принципове питання", – сказав Мерц.

Як відомо, Німеччина є найбільшим платником внесків до бюджету Європейського Союзу, а Угорщина отримує з бюджету Євросоюзу більше грошей, ніж сама перераховує до нього.

За словами Мерца, це питання буде включене до порядку денного найближчими днями, а можливо, й найближчими тижнями.

Видання FT повідомило, що у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти Мерц поставив підтримку Німеччиною бюджету ЄС на 2028–2034 роки в залежність від згоди всіх країн блоку фінансувати Україну.

Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія дали зрозуміти, що не робитимуть внесків у подальшу фінансову допомогу Києву. Угорщина, Словаччина та Чехія минулого року домоглися звільнення від участі у виплаті відсотків за кредитом на 90 млрд євро.