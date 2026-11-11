Зять Трампа оцінив можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Посланець американського президента і його зять Джаред Кушнер вважає, що "було б чудово", якби президент України Володимир Зеленський і кремлівський правитель Владімір Путін провели особисту зустріч.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кушнер сказав після завершення тристоронніх переговорів Україна-США-РФ в Абу-Дабі.

Водночас, за його словами, "росіяни заявили, що хотіли б бачити більший прогрес, перш ніж це (зустріч Зеленського і Путіна. – Ред.) станеться".

"Я думаю, було б чудово, якби вони це зробили в будь-який час. Гадаю, це було б добре. Але, на мою думку, як я розумію, росіяни заявили, що хотіли б бачити більший прогрес, перш ніж це відбудеться. Гадаю, очевидно, що між лідерами немає, знаєте, великої довіри чи прихильності…і я також скажу, що, знаєте, такі угоди вимагають часу", – зазначив Кушнер.

За підсумками другого дня переговорів в Абу-Дабі стало відомо, що Кушнер і Стів Віткофф вирушать до Москви, де зустрінуться з Путіним, а потім у Дубліні запланована їхня зустріч із Зеленським.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Президент Володимир Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".