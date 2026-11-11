Зять Трампа оценил возможность встречи Зеленского и Путина

Посланник американского президента и его зять Джаред Кушнер считает, что "было бы замечательно", если бы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин провели личную встречу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кушнер заявил по завершении трехсторонних переговоров Украина-США-РФ в Абу-Даби.

В то же время, по его словам, "россияне заявили, что хотели бы видеть больший прогресс, прежде чем это (встреча Зеленского и Путина. – Ред.) произойдет".

"Я думаю, было бы замечательно, если бы они это сделали в любое время. Думаю, это было бы хорошо. Но, на мой взгляд, как я понимаю, россияне заявили, что хотели бы увидеть больший прогресс, прежде чем это произойдет. Думаю, очевидно, что между лидерами нет, знаете, большого доверия или симпатии… и я также скажу, что, знаете, такие соглашения требуют времени", – отметил Кушнер.

По итогам второго дня переговоров в Абу-Даби стало известно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву, где встретятся с Путиным, а затем в Дублине запланирована их встреча с Зеленским.

Сообщалось, что во время первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".