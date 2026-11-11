Зять Трампа радить Європі визначитись із переговірником, який виступатиме від її імені

Посланець американського президента і його зять Джаред Кушнер вважає, що Європі необхідно визначити одну особу, яка б виступала від її імені у переговорах щодо мирного врегулювання війни РФ проти України.

Про це він сказав по завершенні тристоронніх переговорів Україна-США-РФ в Абу-Дабі, повідомляє "Європейська правда".

Кушнер зазначив, що Європа – це "дуже різноманітне поєднання багатьох різних особистостей, поглядів та інтересів".

Він також відзначив взаємодію з різними європейськими лідерами у цьому контексті.

"Якби Європа змогла визначити одну особу, яка б виступала від її імені, це було б більшим досягненням, ніж домогтися від росіян включення її до переговорів", – додав він.

За словами представника Трампа, важливо залучити Європу до будь-яких обговорень щодо України та післявоєнної безпеки.

"І тоді нам потрібно знайти спосіб досягти консенсусу між усіма щодо того, які кроки є правильними. І те, що ми сказали росіянам, – це те, що вони, очевидно, мають свої бажання і свої побоювання, і ми змогли обговорити це на цій сесії. Але ми також сказали їм, що ви знаєте, що вам треба, запропонувати різні заходи з деескалації та різні пропозиції, якщо ви хочете, щоб Європа змогла сприйняти ці пропозиції позитивно", – наголосив Кушнер.

Кушнер також визнав, що "між сторонами немає довіри, і це цілком очікувано після такого конфлікту", але висловив надію, що йому вдасться досягти прогресу в цьому питанні.

Він висловив сподівання, що кремлівський правитель Владімір Путін "дасть своє благословення" на розширення переговорного формату під час зустрічі в Москві.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Водночас прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не хотіла б представляти Європу у перемовинах щодо російсько-української війни.