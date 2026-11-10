Прем'єрка Данії не хоче представляти Європу на переговорах із Росією

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен каже, що не хотіла б представляти Європу у перемовинах щодо російсько-української війни.

Про це вона сказала у вівторок, 10 листопада, передає DR, пише "Європейська правда".

У Фредеріксен запитали, хто повинен представляти Європу на переговорах з РФ щодо завершення війни.

"Ми обговоримо це сьогодні ввечері, а також пізніше в Дубліні. Для мене зараз дуже важливо підтримувати наші європейські інституції", – відповіла вона.

У прем’єрки Данії уточнили, чи хотіла б вона представляти Європу.

"Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи", – додала вона.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Мелоні вважає, що чинний підхід, за якого інтереси ЄС представляють безліч різних перемовників у різних форматах, підриває авторитет ЄС.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, як 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Тоді Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.

Пізніше фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не бажає виступати посередником у війні, бо підтримує Україну.