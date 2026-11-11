Зять Трампа советует Европе определиться с переговорщиком, который будет выступать от её имени

Посланник американского президента и его зять Джаред Кушнер считает, что Европе необходимо определить одного человека, который бы выступал от её имени на переговорах о мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом он заявил по завершении трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби, сообщает "Европейская правда".

Кушнер отметил, что Европа – это "очень разнообразное сочетание множества разных личностей, взглядов и интересов".

Он также отметил взаимодействие с различными европейскими лидерами в этом контексте.

"Если бы Европа смогла определить одного человека, который выступал бы от ее имени, это было бы большим достижением, чем добиться от россиян включения ее в переговоры", – добавил он.

По словам представителя Трампа, важно вовлечь Европу в любые обсуждения, касающиеся Украины и послевоенной безопасности.

"И тогда нам нужно найти способ достичь консенсуса между всеми относительно того, какие шаги являются правильными. И то, что мы сказали россиянам, – это то, что у них, очевидно, есть свои желания и свои опасения, и мы смогли обсудить это на этой сессии. Но мы также сказали им: вы знаете, что вам нужно – предложить различные меры по деэскалации и различные предложения, если вы хотите, чтобы Европа смогла воспринять эти предложения положительно", – подчеркнул Кушнер.

Кушнер также признал, что "между сторонами нет доверия, и это вполне ожидаемо после такого конфликта", но выразил надежду, что ему удастся добиться прогресса в этом вопросе.

Он выразил надежду, что кремлевский лидер Владимир Путин "даст своё благословение" на расширение переговорного формата во время встречи в Москве.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не хотела бы представлять Европу на переговорах по российско-украинской войне.