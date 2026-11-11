Українська перемовна команда доповіла Зеленському про зустрічі в Абу-Дабі

Українська перемовна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо підсумків зустрічей в Абу-Дабі.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах у середу, 11 листопада, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що українські перемовники доповіли йому за підсумками зустрічей в Абу-Дабі з американською та російською сторонами, а також за результатами координації з присутніми в Еміратах європейськими партнерами.

За словами українського президента, першим підсумком зустрічей стала гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну.

По-друге, як зазначив Зеленський, сторони обговорили погляди на гарантування безпеки. Він наголосив: потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки для України.

По-третє, сторони обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців, поділився президент.

"Далі американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні. Український пріоритет – якнайшвидше закінчення війни достойним миром", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії.

"Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме – на Росію, щоб вона свою війну закінчила", – додав український президент.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.