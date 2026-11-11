Украинская переговорная команда доложила Зеленскому о встречах в Абу-Даби

Украинская переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому об итогах встреч в Абу-Даби.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях в среду, 11 ноября, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что украинские переговорщики доложили ему об итогах встреч в Абу-Даби с американской и российской сторонами, а также о результатах координации с присутствующими в Эмиратах европейскими партнерами.

По словам украинского президента, первым итогом встреч стала гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена.

Во-вторых, как отметил Зеленский, стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности. Он подчеркнул: необходимо, чтобы первым шагом стало окончание этой войны и гарантии безопасности Украины.

В-третьих, стороны обсудили более широкие форматы дальнейшей работы с участием европейцев, поделился президент.

"Далее американские представители отправляются в Россию, и после этой беседы мы еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Приоритет Украины – как можно скорее положить конец войне достойным миром", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии.

"Необходимо, чтобы Америка занимала сильную позицию и таким образом влияла на источник этой войны, а именно – на Россию, чтобы она закончила свою войну", – добавил украинский президент.

Сообщалось, что во время первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.