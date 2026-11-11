Пісторіус оголосив про посилення боротьби із сексуальними домаганнями в німецькій армії

Міністерство оборони Німеччини планує посилити боротьбу з випадками сексуальних домагань і неправомірної поведінки в армії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, передає "Європейська правда".

Таке рішення ухвалили після оприлюднення результатів опитування, які засвідчили поширеність подібних інцидентів у збройних силах країни.

Опитування свідчить, що приблизно дві з п’яти жінок-військовослужбовиць у Німеччині зіштовхувалися принаймні з одним випадком сексуального домагання протягом останніх 12 місяців.

Опитування, в якому взяли участь близько 45 тисяч військовослужбовців усіх звань, показало, що переважна більшість жертв сексуальних зловживань – це жінки нижчих звань.

Серед них також були гомосексуальні чоловіки, тоді як винуватцями в переважній більшості випадків були чоловіки. У більшості випадків йшлося про словесні домагання, тоді як 2% військовослужбовців – як жінок, так і чоловіків – зазнали сексуального насильства.

У цьому контексті у середу, 11 листопада, Пісторіус заявив депутатам, що звіт вказує на системну проблему в німецьких збройних силах, яку необхідно вирішувати більш рішуче.

"У німецьких збройних силах діє принцип нульової терпимості до сексуальних домагань", – сказав він.

Німецький міністр наголосив, що кількість таких випадків значно перевищила попередні оцінки й становить порушення конституції.

"Це неприйнятно, і зараз ми вживаємо рішучих заходів для розв'язання цієї проблеми", – акцентував Пісторіус.

У Міноборони країни наголосили, що план дій передбачає покращення освіти та підвищення обізнаності, що буде міцно інтегровано в базову та подальшу підготовку.

Він також передбачає ретельне розслідування та послідовне покарання за порушення та напади. Міністерство створило новий консультаційний центр як контактний пункт для жертв, осіб, які повідомляють про інциденти, та безпосередніх керівників.

У серпні Міноборони Німеччини повідомляло, що чисельність Бундесверу на кінець липня 2026 року зросла до близько 186,7 тисячі військовослужбовців – це найвищий показник приблизно за 13 років.

Раніше, у квітні, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.