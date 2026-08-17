У Міноборони Німеччини відзвітували про зростання чисельності війська

Чисельність Бундесверу на кінець липня 2026 року зросла до близько 186,7 тисячі військовослужбовців – це найвищий показник приблизно за 13 років.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини, пише "Європейська правда".

Порівняно з липнем 2025 року кількість військовослужбовців зросла на понад 2%, або приблизно на 3700 людей.

Таким чином, Бундесвер уже перебуває у визначеному на 2026 рік цільовому діапазоні чисельності – від 186 до 190 тисяч військовослужбовців.

Водночас у Німеччині зафіксували зростання інтересу до військової служби. У липні Бундесвер отримав близько 47,3 тисячі заявок на проходження військової служби. Це на 26% більше, ніж за той самий місяць минулого року, і на 6800 більше, ніж у червні.

Кількість нових військовослужбовців, прийнятих на службу, у липні становила близько 15,4 тисячі. Це на 12% більше, ніж роком раніше, та на 4500 більше, ніж попереднього місяця.

Зростання чисельності у липні було очікуваним і частково пояснюється сезонністю. Зокрема, 1 липня є одним із основних термінів набору на офіцерські посади в усіх видах Збройних сил та підрозділах забезпечення.

У Міноборони Німеччини очікують, що до кінця року чисельність особового складу, за винятком сезонних коливань, продовжить зростати.

Паралельно збільшується кількість кандидатів, які проходять відбір та планування служби після запровадження анкетування для визначення придатності до військової служби.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.

У грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

Також минулого року Німеччина пом’якшила так зване "боргове гальмо" для інвестицій в оборону та інфраструктуру.