Писториус объявил об усилении борьбы с сексуальными домогательствами в немецкой армии

Министерство обороны Германии планирует усилить борьбу со случаями сексуальных домогательств и неправомерного поведения в армии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, передает "Европейская правда".

Такое решение было принято после обнародования результатов опроса, которые подтвердили распространенность подобных инцидентов в вооруженных силах страны.

Опрос показывает, что примерно две из пяти женщин-военнослужащих в Германии сталкивались по крайней мере с одним случаем сексуальных домогательств в течение последних 12 месяцев.

Опрос, в котором приняли участие около 45 тысяч военнослужащих всех званий, показал, что подавляющее большинство жертв сексуальных злоупотреблений – это женщины низших званий.

Среди них также были гомосексуальные мужчины, тогда как виновниками в подавляющем большинстве случаев были мужчины. В большинстве случаев речь шла о словесных домогательствах, тогда как 2% военнослужащих – как женщин, так и мужчин – подверглись сексуальному насилию.

В этом контексте в среду, 11 ноября, Писториус заявил депутатам, что отчет указывает на системную проблему в немецких вооруженных силах, которую необходимо решать более решительно.

"В немецких вооруженных силах действует принцип нулевой терпимости к сексуальным домогательствам", – сказал он.

Немецкий министр подчеркнул, что количество таких случаев значительно превысило предыдущие оценки и представляет собой нарушение конституции.

"Это недопустимо, и сейчас мы принимаем решительные меры для решения этой проблемы", – подчеркнул Писториус.

В Министерстве обороны страны отметили, что план действий предусматривает улучшение образования и повышение осведомленности, что будет прочно интегрировано в базовую и дальнейшую подготовку.

Он также предусматривает тщательное расследование и последовательное наказание за нарушения и нападения. Министерство также создало новый консультационный центр в качестве контактного пункта для жертв, лиц, сообщающих об инцидентах, и непосредственных руководителей.

В августе Минобороны Германии сообщало, что численность Бундесвера на конец июля 2026 года выросла до около 186,7 тысячи военнослужащих – это самый высокий показатель примерно за 13 лет.

Ранее, в апреле, министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.