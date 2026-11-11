На одному з пунктів пропуску на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух
У четвер, 12 листопада, з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії.
Про це повідомила Держприкордонна служба, пише "Європейська правда".
Громадян, які планують поїздку до Румунії через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", попросили врахувати тимчасові обмеження.
Причина обмежень – роботи на румунському боці кордону. Зазначається, що на цей день запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль.
Водіям автотранспорту рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".
Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів.
Зазначимо, на цьому пункті пропуску тимчасово обмежували рух транспортних засобів у вівторок, 10 листопада.
Нагадаємо, на кордоні України та Румунії у Закарпатській області 8 жовтня запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".
Створення нового КПП анонсували на початку 2024 року.