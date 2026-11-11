На одном из пунктов пропуска на границе с Румынией временно ограничат движение

В четверг, 12 ноября, с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе временно ограничат движение транспортных средств при въезде в Румынию.

Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет "Европейская правда".

Граждан, планирующих поездку в Румынию через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией", попросили учесть временные ограничения.

Причина ограничений – работы на румынской стороне границы. Отмечается, что на этот день запланирована замена модульных кабин, в которых осуществляется пограничный контроль.

Водителям автотранспорта рекомендуют заранее скорректировать маршруты и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией".

Кроме того, в течение указанного периода возможно замедление оформления пешеходов.

Отметим, что на этом пункте пропуска временно ограничивали движение транспортных средств во вторник, 10 ноября.

Напомним, на границе Украины и Румынии в Закарпатской области 8 октября начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей".

О создании нового КПП было объявлено в начале 2024 года.