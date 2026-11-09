На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух на одному з пунктів пропуску
У вівторок, 10 листопада, з 08:00 до 16:00 у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух транспортних засобів на вʼїзд до Румунії.
Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".
За інформацією румунської сторони, у зазначений період проводитимуть роботи із заміни модульних кабін для здійснення прикордонного контролю.
Водіям автотранспорту рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути та для перетину кордону скористатися сусіднім пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".
Крім того, протягом зазначеного періоду можливе уповільнення оформлення пішоходів.
Нагадаємо, на кордоні України та Румунії у Закарпатській області 8 жовтня запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".
Створення нового КПП анонсували на початку 2024 року.