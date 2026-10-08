У Білій Церкві запрацював пункт пропуску на кордоні з Румунією

На кордоні України та Румунії у Закарпатській області в четвер, 8 жовтня, запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй".

Про це у своїх соцмережах повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, інформує "Європейська правда".

Як зазначив міністр, це вже третій пункт пропуску з Румунією у Закарпатській області.

"Особливе значення він має для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла Церква. Тут живе велика спільнота етнічних румунів, багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить ці поїздки – до батьків, дітей, близьких. Саме такі щоденні потреби людей мають визначати, як ми розвиваємо інфраструктуру", – вказав він.

За словами міністра, на першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Для його запуску з українського боку збудували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.

"Відкриваємо рух на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Далі плануємо будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби", – поінформував Калашник.

Наприкінці липня в уряді заявили, що будівництво КПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" переходить на фінальний етап, а відкрити його планують ще до завершення робіт.

Створення нового КПП анонсували на початку 2024 року.