У німецькому уряді не виключають контакт Мерца з Путіним

Після переговорів щодо України в Абу-Дабі ймовірність контакту між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і правителем РФ Владіміром Путіним зросла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Після переговорів щодо України в Абу-Дабі може відбутися розмова федерального Мерца з Путіним, заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус у Берліні.

"Тепер в Абу-Дабі ми досягли порозуміння щодо основних принципів домовленості. Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори", – сказав він, маючи на увазі контакт між німецьким і російським лідерами.

Раніше Кремль через державне агентство ТАСС повідомив, що Путін відкритий до контактів із Європейським Союзом, а також із Мерцом.

Сам німецький канцлер минулої п'ятниці заявив, що не відмовлятиметься від зустрічі з Путіним, якщо той, наприклад, приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.

Представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф уже в четвер планують вирушити до Москви, а після цього зустрітися в Дубліні з президентом України Володимиром Зеленським.

Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, назвав переговори в Абу-Дабі "першим хорошим кроком".

Головний російський переговорник Владімір Мединський заявив, що під час переговорів вдалося досягти часткової згоди. Водночас у ключових питаннях між сторонами залишаються розбіжності. Однією з важливих тем був майбутній європейський безпековий порядок.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.