В немецком правительстве не исключают встречи Мерца с Путиным

После переговоров по Украине в Абу-Даби вероятность встречи между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и правителем РФ Владимиром Путиным возросла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

После переговоров по Украине в Абу-Даби может состояться беседа федерального канцлера с Путиным, заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус в Берлине.

"Теперь в Абу-Даби мы достигли взаимопонимания по основным принципам соглашения. Это взаимопонимание теперь будет также доведено до сведения российского президента, и на этой основе могут развиваться переговоры", – сказал он, имея в виду контакт между немецким и российским лидерами.

Ранее Кремль через государственное агентство ТАСС сообщил, что Путин открыт для контактов с Европейским Союзом, а также с Мерцем.

Сам немецкий канцлер в минувшую пятницу заявил, что не откажется от встречи с Путиным, если тот, например, приедет в Майами на саммит G20 в декабре.

Представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже в четверг планируют отправиться в Москву, а после этого встретиться в Дублине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, назвал переговоры в Абу-Даби "первым хорошим шагом".

Главный российский переговорщик Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров удалось достичь частичного согласия. В то же время по ключевым вопросам между сторонами остаются разногласия. Одной из важных тем был будущий европейский порядок в сфере безопасности.

Сообщалось, что в ходе первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.