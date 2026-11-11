У Сербії заарештували колишнього міністра економіки за підозрою у корупції

У Сербії заарештували колишнього міністра економіки Раде Басту, якого підозрюють у заподіянні збитків на десятки мільйонів динарів комунальному підприємству "Белградські електростанції", яке він раніше очолював.

Про це повідомив РТС із посиланням на Вищу прокуратуру Белграда, передає "Європейська правда".

За даними слідства, перебуваючи на посаді директора підприємства, Баста міг схвалювати необґрунтовані фінансові пожертви різним спортивним клубам. Серед отримувачів були невеликі футбольні та баскетбольні клуби, а також один кінний клуб.

Затримання та обшуки у межах розслідування проводять співробітники Агентства з боротьби з корупцією. За неофіційною інформацією РТС, затримано також кількох інших осіб, які можуть бути пов’язані із Бастою.

Зазначається, що Баста очолював Міністерство економіки Сербії з жовтня 2022 року до 2023-го. Його звільнили після того, як він закликав уряд негайно визначитися щодо запровадження санкцій проти Росії через її повномасштабну війну проти України.

9 листопада в Угорщині затримали молодшого брата експрем’єра країни Віктора Орбана, Арона, у справі про незаконне переправлення людей через державний кордон.

Перед тим прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", яка спрямована проти корупції у всіх гілках влади за часів уряду його попередника Віктора Орбана.